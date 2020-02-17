رياضة | رسالة نارية من جوارديولا للاعبي السيتي بعد عقوبة " يويفا "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من جوارديولا للاعبي السيتي بعد عقوبة " يويفا " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن عن ما قاله الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاعبيه بعد العقوبة التي تعرض لها الفريق يوم الجمعة الماضي من اليويفا.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر منع مانشستر سيتي من خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

Advertisements

وسعت الإدارة إلى إجتماع طارئ لبحث تداعيات الأمر وطريقة الخروج من هذا المأزق خاصة أن العقوبة ستكلف الفريق الكثير من الخسائر على مستوى الأموال وكذلك رحيل بعض اللاعبين المميزين .

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن بيب جوارديولا قرر الإجتماع باللاعبين أمس الأحد للحديث عن ما يجب فعله بعد العقوبة التي تعرض لها الفريق وطلب منهم أن ينظروا إلى أنفسهم ويثبتوا للجميع أنهم مميزين وليسوا لاعبي أموال ونقود .

وحاول بيب تحفيز لاعبيه من أجل تخطي عقبة ريال مدريد والوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وشدد على التركيز وفهم الأخطاء التي سبق وأن وقعوا بها لتجنبها .