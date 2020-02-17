رياضة | عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحد لاعبي الدوري المصري الممتاز دائرة إهتمامات منتخب مصر للإنضمام إليه في معسكر الفراعنة المقرر له شهر مارس المقبل .

وتلقى احمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تأكيدات من أحد أعضاء الجهاز الفني للفراعنة بإنه سوف يكون متواجد في المعسكر القادم .

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو في مباراتين ضمن تصفيات كأس الامم الإفريقية المقرر لها في الكاميرون صيف العام 2021 .

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ويعتبر ريان واحد من أبرز لاعبي المنتخب الأوليمبي الذين حققوا بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت في مصر .

كما ساهم اللاعب رفقة رمضان صبحي ومصطفى محمد في تأهل الفراعنة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020 بعد أن أخفق الجيل السابق في الوصول لريو دي جانيرو 2016 .

وكان أحمد ياسر ريان قد أُعير إلى الجونة من الأهلي لنهاية الموسم الجاري وسجل أربعة أهداف في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري .

كما أنه سجل في الموسم الماضي سبعة أهداف خلال إعارته للجونة والتي إمتدت لستة شهور أخرى .