رياضة | الشرقية يستأنف تدريباته استعدادا لمت خلف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية يستأنف تدريباته استعدادا لمت خلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق، تدريباته عصر اليوم، الإثنين، على استاد الزقازيق.

وكان الفريق قد حصل على راحة، أمس الأحد، بعد مباراته الأخيرة والتي جمعته بنادي دقادوس، ضمن منافسات الجولة العشرين من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، والتي انتهت بفوز الشرقية بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد نادي الشرقية لمواجهة نظيره ميت خلف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ميت خلف بالمنوفية.