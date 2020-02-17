رياضة | زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد شعوبه بالإحباط عقب تعادل فريقه الإيجابي 2-2 أمام ضيفه سيلتافيجو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال.

وأضاف زيدان: "تصاب بالإحباط دائمًا عندما تخسر نقطتين في الديار.. الشوط الأول هو ما كلفنا ذلك ، لكن لعبنا الشوط الثاني بشكلٍ أفضل".

وتابع زيدان: "هذا الموسم طويل للغاية ونحن نعلم أنه سيكون لدينا مباريات أكثر تعقيدًا ، نحن لسنا سيئين بدنيًا لكن يمكننا التحسن وعلينا ان نتحسن دفاعيًا ، لأننا سنواجه فرق كبيرة قادمة، وننحن سعداء بجميع اللاعبين وسنواصل القتال جميعًا".

وواصل زيدان :"إنه لأمرٌ مؤلم أن نخسر نقطتين على أرضنا، سيلتا فريق جيد ولا يستحق هذا المركز ، لكن يؤلمنا أن نخسر هاتين النقطتين بعد الجهد الهائل الذي بذلناه، في بعض الأحيان يمكننا مناقشة ما إذا كان هذا خطأنا ، لكن تمريرة دنيس كانت رائعة".