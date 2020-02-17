رياضة | بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تفكر في التضحية بإثنين من نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية إن برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة الدولي الأوروجوياني البيستوليرو لويس سواريز الذي تأكد غيابه لنهاية الموسم ووصل إلى 33 عاماً من العمر .

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وأضافت الصحيفة إلى أن برشلونة يراقب وضعية الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه إنتر ميلان منذ ثلاثة أشهر وموارد النادي المالية لن تكون قادرة على التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية .

وأشارت إلى أن البلوجرانا سوف يدرس الإستثمار فيما يخص العوائد المالية الخاصة باللاعبين الذين يشاركون بصفة قليلة مثل إيفان راكيتيش والتشيلي أرتورو فيدال لاعبا وسط الفريق .

ولفتت الصحيفة إلى أنه سوف يضحي بارتوميرو بالثنائي من أجل جلب الاموال التي ستسمح في الأخير بالإضافة إلى بعض المدخرات الأخرى التي سوف يتم الحصول عليها من مرتباتهما سوف يمهدان لضم مارتينيز أو مهاجم غيره لتعويض سواريز.