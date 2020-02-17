رياضة | مواجهات قوية للسكة الحديد ومصر للتأمين وألماظة وبهتيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للسكة الحديد ومصر للتأمين وألماظة وبهتيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 23 للمجموعة السادسة، من منافسات مسابقة، دوري القسم الثالث .

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأميرية، صاحب المركز الثاني عشر، بقيادة خالد سعد، برصيد 22 نقطة، نظيره فريق السكة الحديد، المتصدر، بقيادة جمعة مشهور برصيد 39 نقطة.

وحقق فريق السكة الحديد الفوز بخمسة أهداف دون رد في الدور الأول.

ألماظة مع اتحاد الشرطة

مواجهه من العيار الثقيل تجمع فريق ألماظة، صاحب المركز الثالث بقيادة جمال ترك، برصيد 36 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة، السادس، بقيادة محمود سعيد برصيد 32 نقطة

حقق فريق ألماظة الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.

بنها مع مصر للتأمين

وصدام مرتقب يجمع فريق بنها صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 22 نقطة، مع فريق مصر للتأمين الذي يحتل المركز الثاني، بقيادة عمرو عبده برصيد 36 نقطة،حقق فريق مصر للتأمين الفوز بهدف في الدور الأول.

البلاستيك مع شباب بطا

يلتقي فريق البلاستيك الخامس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 34 نقطة مع فريق شباب بطا السابع بقيادة محمد عابدين برصيد 31 نقطة، وحقق فريق البلاستيك الفوز خارج ملعبة بهدف في الدور الأول.

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الشمس مع بهتيم

يلتقي فريق الشمس الذي يتواجد في الترتيب التاسع بقيادة أحمد علي برصيد 28 نقطة، مع فريق بهتيم الثامن، بقيادة إبراهيم هيكل، برصيد 30 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

المرج مع طوخ

يلعب فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 23 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 19 نقطة، وحقق فريق المرج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

الغابة مع سراى القبة

يستضيف فريق الغابه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 21 نقطة فريق سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، وحقق فريق الغابة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 39 نقطة

2- مصر للتأمين 36 نقطة

3- ألماظة 36 نقطة

4- العبور 35 نقطة

5- البلاستيك 34 نقطة

6- اتحاد الشرطة 32 نقطة

7- شباب بطا 31 نقطة

8- بهتيم 30 نقطة

9- الشمس 28 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- بنها 22 نقطة

12- الأميرية 22 نقطة

13- الغابة 21 نقطة

14- طوخ 19 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط