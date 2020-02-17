رياضة | موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، لمواجهة استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران الإيراني، على ملعب جابر الأحمدي الدولي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالبطولة.

ويسعى فريق الراقي، لتحسين نتائجه بالفترة الأخيرة، بعدما شهدت إخفاقات كان آخرة الهزيمة من الوحدة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويلعب أهلي جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من " استقلال طهران، و الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي".

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد نقطة وحيدة، ثم استقلال طهران ثانيًا برصيد نقطة والشرطة العراقي برصيد نقطة، والوحدة برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران بأبطال آسيا

وتُقام مباراة أهلي جدة ضد استقلال طهران، اليوم الإثنين 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.