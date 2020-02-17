رياضة | عملاق إنجليزي ينافس ريال مدريد على نجم أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق إنجليزي ينافس ريال مدريد على نجم أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى الحصول على خدمات الإنجليزي جاك جريليش لاعب أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية إن مانشستر يونايتد الإنجليزي ينوي الدخول في صدام قوي مع الريال وتقدم عرض مالي ضخم يصل إلى 80 مليون يورو للحصول على جوهرة أستون فيلا خلال صيف العام الجاري 2020 .

ويريد المان يونايتد جلب اللاعب ليكون خير بديل للفرنسي بول بوجبا الذي إتخذ قراره النهائي بالرحيل عن قلعة الأولد ترافورد بسبب الصدامات التي وقع فيها مع مدرب الفريق النرويجي جولي أونار سولسكاير .

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وكان زيدان يسعى إلى ضم بوجبا الشتاء الجاري لكنه قرر رفض ضم مواطنه بعد أن أقنعه رئيس النادي فلورينتينو بيريز ووجه أنظاره صوب الحصول على جريليش لتدعيم خط الوسط الهجومي للفريق الملكي .

يُذكر ان جريليش سبق له أن رفض الرحيل عن أستون فيلا وفضل البقاء معه على الرغم من وجود عرض قوي من نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي .