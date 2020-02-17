رياضة | رسميا.. الأهلي يعلن إقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يعلن إقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 29 فبراير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لى ستاد القاهرة الدولي وبحضور 30 ألف مشجع.

وقال مرجان في تصريحات إذاعية :"مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة بـ30 ألف متفرج".

وأضاف :"كان هناك محاولات من أول أيام القرعة لإقامة المباراة يوم 29 فبراير والنادي بذل مجهودًا كبيرًا وتحرك في اتجاهه لإقامة اللقاء يوم 29 فبراير".

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وتابع: "الكابتن محمود الخطيب أجرى اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجهات الأمنية، من أجل نقل اللقاء لاستاد القاهرة بعدما كانت الموافقة على إقامة اللقاء على ستاد السلام في البداية".

وزاد :"الجهات الأمنية وافقت على إقامة المباراة على ستاد القاهرة وبحضور 30 ألف متفرج إن شاء الله.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز وضع على السيستم ولا يحتاج إلى الخطاب الرسمي للتأكيد على موعد المباراة يوم 29 فبراير".

وحول نية الأهلي في الاعتراض على بكاري جاساما الذي أسند له إدارة مباراة الإياب في جنوب إفريقيا قال: "هناك رئيس نادي موجود وجهاز كرة موجود وكل شخص له مسئولياته.. لدينا مباراة هامة يوم الخميس وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل مباراة الخميس الهامة".

وأردف :"جميع مجلس إدارة النادي الأهلي سيسافر بالكامل إلى الإمارات لمساندة الفريق في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، باستثناء الكابتن محمود الخطيب الذي سيخضع لفحوصات طبية".