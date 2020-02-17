رياضة | أسطورة ليفربول يفتح النار على مسعود أوزيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يفتح النار على مسعود أوزيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج جرايم سونيس أسطورة الفريق الاول لكرة القدم المعتزل بنادي ليفربول الإنجليزي وإنتقد سلوك اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال والذي بسببه لم يستمر في صفوف فريق نادي ريال مدريد .

وعلى الرغم من أن أوزيل سجل هدف فريقه الثالث في مرمى نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الأحد على ملعب الإمارات لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين إلا أن سونيس أصر على تصريحاته النارية

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وقال جرايم لشبكة " سكاي سبورتس " أن أوزيل من اللاعبين الذين لا يصدقوا تمريراته لزملائه دائماص ما تكون دقيقة ويحتفظ بالكرة في الأماكن المزدحمة لكنه لا يقوم بالركض في المساحات الصعبة من الملعب .

وأضاف " في الوقت الذي تتحدث فيه عن لاعب من طينه أوزيل فهو نجم من أصحاب الفئة الأولى لكنه يسجل هدف واحد كل عشرة أشهر لذلك يجب أن تأخذ ذلك الأمر بعين الإعتبار .

وأنهى " أرسين فينجر كان يتعامل مع أوزيل بطريقة صحيحة ليخرج أفضل ما لديه لكن إيمري كان صعب للغاية الإعتماد عليه وعدم تسجيل الأهداف جعل اللاعب يخرج من الريال ويفقد مكانه أثناء ولايه أوناي .