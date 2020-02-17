رياضة | المنصورة يفتقد لجهود نصار وهاني ضد بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يفتقد لجهود نصار وهاني ضد بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد الفريق الأول بنادي المنصورة لمجهودات مدافعه عصام نصار حيث يغيب عن مباراة بلدية المحلة القادمة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة نظرا لحصول اللاعب علي ثلاث بطاقات صفراء اخر بطاقه تلقاها في المباراة السابقة بعد التدخل العنيف علي أحد لاعبي غزل المحله مما دفع أحمد العدوي حكم اللقاء لاشهار البطاقه الصفراء في وجه اللاعب.

ويغيب حازم هاني لاعب خط الوسط صاحب ١٨ عامًا والذي شارك في آخر 6 مباريات بصفه أساسية مع الفريق البرتقالي، بسبب تواجده مع بعثه منتخب الناشئين للسعوديه للمشاركه في البطولة العربية.

يذكر أن فريق المنصورة يواجه بلدية المحلة عصر الأربعاء، ويحاول مواصلة سلسلة الانتصارات للزحف نحو الصعود تحت قياده فنية لياسر عبدالواحد.

وصرح عبد الواحد أن غياب اللاعبين قد يؤثر بشكل كبير على التشكيل الأساسي ولكن مع عودة أحمد عبدالعال للتشكيل الاساسي سوف تؤثر ايجابيا علي الفريق، كما أشاد بأرضية ملعب البلدية في المواجهة المقبلة.