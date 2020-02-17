رياضة | عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي الجابوني ماليك إيفونا لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي وفريق ناسيونال ماديرا البرتغالي عن بعض الكواليس الجديدة الخاصة بمسألة رحيله عن القلعة الحمراء والإحتراف في الدوري الصيني .

وفي تصريحات متلفزة أكد إيفونا أنه كان يرغب في البقاء لسنوات طويلة مرتدياً القميص الأحمر من أجل الحصول على مزيد من البطولات وتحقيق الألقاب المحلية والقارية وصناعة إسم لنفسي .

وأضاف " كانت لدي رغبة كبيرة في البقاء بملعب مختار التتش على الرغم من أن العرض الصيني المقدم لي كان كبير للغاية ومغري ولا يمكن رفضه لكن الأهلي قرر في الأخير الموافقة على رحيلي بسبب صعوبة وإستحالة عدم الموافقة على العرض .

وأنهى " الجانب المادي هام للغاية في عالم الساحرة المستديرة لكنني حظيت بمعاملة رائعة خلال وجودي بين جدران القلعة الحمراء وأرى أن أفضل فتراتي كانت بالقميص الأحمر وأتمنى أن أزور مصر قريباً وبالطبع سأزور الأهلي .