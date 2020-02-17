رياضة | الأهلي يطير اليوم إلى الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير اليوم إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، اليوم إلى مدينة أبوظبي الإماراتية لخوض مباراة الزمالك، على لقب كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يترأس خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي، بعثة الفريق المتوجهة لمواجهة الزمالك، على كأس السوبر المصري بالأراضي الإماراتية.

ويستقبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، البعثة مع وفد من السفارة المصرية في الإمارات، على أن يتم إنهاء إجراءات خروج الفريق من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

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وسبق عبدالحفيظ، البعثة بيوم واحد من أجل الترتيب لعملية الاستقبال والإشراف على فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانًا استشفائيًا عقب وصوله، على أن يبدأ تدريباته الغد ويختتمها يوم الأربعاء على ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.