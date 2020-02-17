رياضة | عضو الزمالك يغازل أليو ديانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الزمالك يغازل أليو ديانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إسماعيل يوسف أنه يتمنى ضم لاعب من صفوف لاعبى النادي الأهلى الحاليين إلى القلعة البيضاء

وخلال تصريحات تليفزيونية قال إسماعيل يوسف: "أتمنى ضم أليو ديانج للزمالك، فهو لاعب رائع وسنه صغير ولديه إمكانيات كبيرة، ولاعب مثالي لوسط الملعب لأي فريق".

وحقق الزمالك بطولة السوبر الإفريقى على حساب نادى الترجى بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة كانت في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن الزمالك سيواجه غريمه التقليدي النادى الأهلى بطل الدورى الممتاز الموسم فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل فى دولة الإمارات.