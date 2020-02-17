أهلي دبي يصطدم بالهلال السعودي في دوري أبطال آسيا (الموعد والقنوات الناقلة)

الإثنين 17 فبراير 2020

يخوض فريق شباب الأهلي الإماراتي مباراة صعبة أمام الهلال السعودي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا عن المجموعة الثانية، في المباراة المقرر إقامتها بالثالثة عصرا على ملعب آل راشد.

Advertisements

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عبد الناصر السهلي.

ويحتل فريق الهلال السعودي بطل النسخة الماضية مقدمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه الأول، على حساب باديه بنتيجة هدفين نظيفين، بينما يتواجد شباب الأهلي بالمركز الثالث دون نقاط، بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف أمام باختاكور الأوزبكي.

ويسعى الهلال السعودي لفرض سيطرته على المجموعة الثانية حال تحقيق فوزه ثاني اليوم أمام الأهلي، حتى يحافظ على أماله في الاحتفاظ باللقب الآسيوي.