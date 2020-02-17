شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أخذ الحق حرفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن من بين الأمور التي تعلمها من البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، إن «أخذ الحق حرفة».
وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال تواجده ضيفا على قناة أبوظبي الرياضية: «أخذ الحق حرفة زي ما بيقولوا، لا هكون غلاط، ولا مدرسة الأهلي تكون غلاطة».
وتابع: «في بعض الأوقات بتكون قاصد توجه رسالة معينة، ومش شرط تكون للمنافس، ممكن تكون لفرقتك نفسها، وده اللي اتعلمته من مانويل جوزيه».
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