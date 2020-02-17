شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينتظر موافقة اللجنة الطبية لليجا للتوقيع مع بديل لـ«ديمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إعلان اللجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني موافقتها على الطلب المقدم من النادي للتعاقد مع لاعب جديد بعد إصابة لاعبه عثمان ديمبلي والتي ستبعده عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

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وكان النادي قد قدم مستنداته، الخميس الماضي، يوضح خلالها نوعية الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي والعملية الجراحية التي خضع لها في فنلندا والتشخيص بغيابه لمدة 6 أشهر.

ويأمل الفريق الكتلوني في الحصول على رد اليوم، رغم أن الرد يتأخر حتى غد، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، إذ تمنح القواعد اللجنة ثلاثة أيام عمل لإعلان موقفها.

ويشعر برشلونة بالتفاؤل والثقة في الحصول على رد إيجابي، ويؤمن أنه سيحصل على الإذن للتوقيع مع بديل لـ«ديمبلي» المصاب، إذ يرى أن التقرير الذي أعده الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للاعب لا يترك مساحة للشك حول أسباب غياب الفرنسي لمدة 6 أشهر، حسب الصحيفة.