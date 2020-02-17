شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أداء الأهلي في البطولة الأفريقية لا يختلف عن الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يقدم مباريات جيدة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المحلي، رافضا حديث البعض عن تقديم الفريق مباريات جيدة محليا فقط.

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وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات على قناة «أبوظبي»: «في مباريات أفريقيا لعبنا أمام كانو سبورت ثم لعبنا في دور المجموعات مع النجم الساحلي، وشوفنا التحكيم كان عامل إزاي».

وتابع: «يمكن باستثناء مباراة بلاتينيوم جميع المباريات قدم خلالها الفريق أداء جيدا، بما فيها مباراة الهلال السوداني».

وقال «عبدالحفيظ» إن الفريق لا يتأثر بأي غيابات، لأن الأهلي يعتمد بشكل أساسي على شخصيته وقوة الفريق ككل.