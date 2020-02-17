شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صافرة نروجية لادارة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 عينت لجنة الحكام ب​الاتحاد المصري لكرة القدم​ طاقم تحكيم نروجي لإدارة مباراة ​كأس السوبر المصري​ بين ​الأهلي​ بطل الدوري الموسم الماضي و​الزمالك​ بطل كأس مصر .

Advertisements وستقام المباراة يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيدير اللقاء الحكم النروجي ​سيفين أودفار موين​ وسيعاونه كل من ماغنوس لاندبرغ كمساعد اول وكيم توماس كمساعد ثاني وتوري هانسن حكما رابعا . ويتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو var حكمان كرواتيان هما غوران غابريلو "حكم رئيسي"، وميرو غرغيتش "حكم مساعد".

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