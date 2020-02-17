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عودة هازارد وسقوط ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

عودة هازارد وسقوط ريال مدريد

إبراهيم سعد

استعاد بالأمس فريق ريال مدريد جهود البلجيكي إيدين هازارد، في مباراة الجولة ٢٤ من أمام سيلتا فيغو، الذي أسقط الملكي بفخ التعادل بنتيجة هدفين لمثلهما.

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ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، التي نقلت على لسان هازارد التالي

قال نجم ريال مدريد: إني حزين على النتيجة وسعيد بأدائي، على الرغم من شعوري في أول دقائق المباراة ببعض الآلام.

وأضاف: علينا القتال للنهاية والتحسن بشكل أفضل فيما هو قادم من لقاءات، حتى نستمر بالصدارة كما نحن رغم التعادل أمام سلتا فيجو. 

واختتم هازارد: ليس لدينا عجز بالنواحي التهديفية، بل على العكس تماما، فقد أتيت عدة فرص حقيقة كنا نستحق تسجيلها ونعمل معا بشكل دائم لذا سوف يكون الانتصار حليفنا بالقادم.

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