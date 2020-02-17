شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : اللجوء لركلات الترجيح حال التعادل فى مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن الموقف في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئولو المسابقات ، إنه إذا انتهت المباراة بالتعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء إلى وقت إضافي.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك،

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ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه، بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.