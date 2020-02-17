شكرا لقرائتكم مرجان يعلن إقامة مواجهة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر اقامتها يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع ، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولو النادي والجهات الأمنية ووزير الرياضة وأتحاد الكرة.

واضاف محمد مرجان في تصريحات إذاعية :"مباراة الأهلي وصن داونز ستقام على ستاد القاهرة في حضور 30 الف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء..الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب بإقامة المباراة على ستاد القاهرة بشكل رسمي..وسيكون بيع التذكار عن طريق شركة تذكرتي"

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد أجرى إتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

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جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة، ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

الأهلى والزمالك طلبا إقامة مباراتيهما مع صن داونز والترجى باستاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن، وقررت إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى استاد السلام، ولم تحدد ملعب الزمالك والترجى.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز للكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.