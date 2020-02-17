الأهلي يعلن إقامة مباراة صن دوانز على ستاد القاهرة

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب الإفريقي في ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 29 من فبراير الجاري.
وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت"، إنه ومنذ اليوم الأول لقرعة ربع النهائي وتحديد موعد المباراة قام الأهلي "بالتحرك من خلال رئيسه وإدارته لبحث ملف ملعب المباراة".
وأضاف مرجان أن رئيس القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب "أجرى العديد من الاتصالات وكان هناك تواصل مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لنقل المباراة من ملعب السلام لاستاد القاهرة بحضور جماهيري كبير".
وتابع: "وزير الرياضة أثناء وجوده مع الخطيب في مراسم وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس أبلغه بأن الجهات الأمنية وافقت على طلب النادي الأهلي".
وأكد مرجان أن المباراة ستقام على ملعب ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، مشيراً إلى أن بيع التذاكر سيكون عبر موقع "تذكرتي"، والتأمين من خلال الشركة الأفريقية للأمن.
وأشار المدير التنفيذي للأهلي أنه "سيتم بحث كل سبل طرح التذاكر مع شركة تذكرتي من أجل إمكانية توفير بعض التذاكر في المحافظات المختلفة، المباراة يوم 29 فبراير في الساعة السادسة، كل هذا متواجد بموقع الكاف".
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