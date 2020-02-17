شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد لاعبا وحيدا من رحلة الإمارات لأسباب فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة اللاعبين التى ترافق بعثة الأهلى إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر، وضم فايلر جميع اللاعبين الجاهزين ماعدا لاعبا واحدا فقط.

واستبعد فايلر صالح جمعة لأسباب فنية فيما تم استبعاد سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى بداعى الإصابة، وضمت القائمة كلا من :

شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

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وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات فى الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى فى الثامنة والنصف مساء، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى بطولة كأس السوبر فى السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.