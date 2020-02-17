شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إقامة مواجهة صن داونز باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى ، موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مُشجع، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولى النادى والجهات الأمنية ووزير الرياضة واتحاد الكرة.

وقال محمد مرجان، فى تصريحات إذاعية، "مباراة الأهلى وصن داونز ستقام باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع فى تمام الساعة السادسة مساءً.. الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أبلغ محمود الخطيب بإقامة المباراة على استاد القاهرة بشكل رسمى.. وسيكون بيع التذاكر عن طريق شركة تذكرتى".

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، قد أجرى اتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

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جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة، ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

الأهلى والزمالك طلبا إقامة مباراتيهما مع صن داونز والترجى باستاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن، وقررت إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى استاد السلام، ولم تحدد ملعب الزمالك والترجى.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز للكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.