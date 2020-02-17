شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل البطولة العربية للملاكمة لشهر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تأجيل انطلاق البطولة العربية، التى كان من المقرر إقامتها فى شهر فبراير الجارى، إلى شهر مارس المقبل خلال الفترة من 23 وحتى 28 من الشهر المقبل.

وقال غنيم إن تأجيل البطولة جاء مرتين فى ظل نقل تصفيات آسيا التى كانت ستقام فى الصين بسبب مرض كورونا فى النصف الأول من فبراير إلى الأردن لتقام خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس المقبل، وهو الموعد الذى كان قد تم تحديده للبطولة العربية التى ستقام فى مصر لمواليد 2002 / 2003 مما أدى إلى ترحيلها إلى 23 وحتى 28 من شهر مارس القادم فى المركز الأولمبى.

وغادرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بعثة منتخب مصر للملاكمة إلى السنغال لخوض منافسات بطولة أفريقيا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم البعثة 8 لاعبين وهم كل من: فى وزن 52 ك محمد مصطفي، ومصطفى فهمى وزن 56 ك، وصبرى جمال وزن 63 ك، وعمر العوضى فى وزن 69 ك، وأحمد حسام فى وزن 75ك، وعبد الرحمن عرابى لوزن 81 ك، ويوسف كرار لوزن 91، ويسرى رزق فوق ال91 ك، .

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فيما يضم الجهاز الفنى كلا من، أوليسيوس المدرب العام الكوبى و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدى مصطفى طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتى أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .

و دخل منتخب الملاكمة فى معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية.