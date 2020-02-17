شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجمع لاعبى الأهلي فى مطار القاهرة قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى التجمع بمطار القاهرة استعداداً للسفر للإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى، المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، ومن المقرر أن يسافر أعضاء مجلس الإدارة بالكامل مع الفريق ما عدا محمود الخطيب الذى اعتذر عن تلبية دعوة حضور السوبر لأسباب صحية.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.