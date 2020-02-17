شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: تذاكر مباراة السوبر مطروحة للبيع وليس هناك مشكلة فى الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عدم وجود مشاكل فى حجز تذاكر مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات، المقرر لعبها مساء الخميس القادم، مشددا على أن التذاكر مازالت مطروحة للبيع للجمهور.

وكتب مرتضى، عبر حسابه على تويتر: "تواصلت مع المسئولين فى مجلس أبو ظبى الرياضى بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر، وأخبرونى أن هناك تذاكر مطروحة للبيع وليس هناك أى مشكلة فى الحجز".

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أحمد مرتضى

وغادرت بعثة الزمالك، مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، بإستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، وشهدت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

وخاض الزمالك، مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.