سوبر كورة.. 3 أسلحة غير فنية تحسم سوبر الأهلي والزمالك فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الأمور الفنية التى لها نصيب كبير فى ترجيح كفة فريق على آخر فى لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، لكن بالتأكيد هناك أمور وأسلحة أخرى لها حسابات مختلفة ومعايير نسبية يجب على كلا المدربين فايلر وكارتيرون التفكير فيها، مثل النفس الطويل واللياقة البدنية، الاحتكام للتاريخ، والثقة بالنفس فى ظل احتمالية وصول المباراة لمرحلة ضربات الترجيح.

اعتمادا على التاريخ، تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن السوبر دائما يحتاج إلى النفس الطويل، والثقة بالنفس فى حال الوصول لضربات الترجيح، وهما مؤشر مهم جداً قبل الحديث عن التكتيك والأمور الفنية للفريقين.

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وغادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، بعثة الزمالك مُتوجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، وشهدت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.