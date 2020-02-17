شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائى مع سفير البحرين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة، السيد هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث التعاون المشترك على صعيد الأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية بين البلدين الشقيقين.

ناقش اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقع مع مملكة البحرين فيما يخص التبادلات الشبابية، وتوطيد قنوات التواصل، وتبادل الثقافات بين شباب البلدين، والخبرات فى المجال الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى تميز العلاقات الدبلوماسية التى تجمع الجانبين المصرى والبحرينى فى مختلف المجالات، لافتاً إلى الحرص على تكثيف البرامج والمشروعات بين البلدين على مستوى مجالى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة تعزيزاً للتعاون العربى المشترك.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته للسفير البحرينى بالتوفيق والسداد فى مهامه، واستكمال مسيرة الدبلوماسية المتميزة للمملكة بالقاهرة.

فيما عبر سفير البحرين عن تقديره لوزير الشباب والرياضة لدوره الملموس فى الارتقاء بالبرامج والمشروعات الشبابية والرياضة فى مصر، وكذا التعاون المثمر مع وزراء الشباب والرياضة العرب فى تدعيم البرامج المشتركة من خلال رئاسته للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، والخروج بأطروحات جديدة من شأنها الارتقاء بالمكون الشبابى والرياضى العربي.

وتواجد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس فى افتتاح الفرع الجديد للنادى الأهلى بالتجمع الخامس، وتم وضع حجر الأساس الخاص بالفرع.