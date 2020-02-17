شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يغادر مع الفريق إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر مجلس إدارة النادى الأهلى للإمارات على طائرة فريق الكرة الأول قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى، المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، ومن المقرر أن يسافر أعضاء مجلس الإدارة بالكامل ما عدا محمود الخطيب الذى اعتذر عن تلبية دعوة حضور السوبر لأسباب صحية.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدي، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.