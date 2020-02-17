انت الان تتابع حارس ريال مدريد : الفوز على ليفانتي ضروري لتعويض التعادل المخيب مع سيلتا فيجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد

قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، أن على فريقه العمل بجد استعدادا لمواجهة ليفانتي في المرحلة المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب اهدار الفريق لنقطتين ثمينتين بالتعادل مع ضيفه سيلتا فيجو 2 / 2 ، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وأضاف كورتوا في تصريحات عقب المباراة : "لقد أهدرنا نقطتين هامتين في ملعبنا، لكن ليس لدينا خيار أخر سوى العمل بجد لمباراة المقبلة أمام ليفانتي، نستطيع الفوز بها".

وتابع الحارس البلجيكي: "كان الأمر صعبا علينا لأنهم (سيلتا فيجو) كانوا يدافعون بكامل صفوفهم، قمت بتصدي جيد قبل نهاية الشوط الأول، وبعد ذلك كنا أقوياء جدا على المستوى الهجومي".

Advertisements

وواصل: "فريق سيلتا فيجو لديه إمكانيات رائعة في الهجوم، ونجحوا في الحصول على التعادل، بتحركات جيدة من سواريز الذي قدم تمريرة رائعة لمينا والذي بدوره أنهاها بشكل مميز".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.