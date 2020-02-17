شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للأهلي يوضح الموقف الأخير لإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الموقف الأخير لملعب مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا وكذلك عدد الجماهير التي سيتم السماح لها بالحضور.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت»، أكد «مرجان» أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أخبر رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، أثناء احتفالية وضع حجر أثاث فرع الأهلي بالتجمع الخامس أمس الأحد، بموافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة وبحضور 30 ألف مشجع.

وأضاف «مرجان» أن التذاكر سيتم طرحها عبر موقع تذكرتي.