شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كهربا لن يتذكره أحد من جمهور الزمالك.. خرج من الباب الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للمقاصة ونجم الزمالك السابق، أن محمود كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي، لن يتذكره أحد من جمهور القلعة البيضاء.

وأضاف «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية: «كهربا لاعب كبير، ودائما بيعمل حاجة في الملعب مش متوقعة، أنا دربته في الزمالك وعارف إمكانياته كويس، لكنه بيكون مش ملتزم دفاعيًا في بعض الأوقات، وبيسرح في الملعب في بعض الأوقات، وده ممكن يعرقل سرعة انسجامه مع الأهلي، لأن الأهلي له نظام لعب مختلف شوية».

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وتابع: «كهربا حقق بطولات كثيرة مع الزمالك لكنه خرج من الباب الصغير، ولن يتذكره أي شخص في نادي الزمالك أو جمهور نادي الزمالك، لأنه اتخذ قرار إنه مش موجود، أو إن شاف في مشاكل بالنسبة له مع نادي الزمالك».

واستطرد: «هل انت عايز الجمهور يفضل يفتكرك لغاية آخر يوم هتعيش فيه، التاريخ بيقول إن اللاعيبة اللي اختارت طريق كهربا بعد ما اعتزلوا بيعانوا كتير جدا، ومش بيلاقوا نفس التقدير اللي بيلاقيه اللاعب اللي بيختار طريق واحد».

واختتم: «هو صفقة مهمة جدًا ويصنع الفارق مع الأهلي، لا أعتب على الأهلي إنه أخذ كهربا، وإنه استغل ثغرة يقدر بيها يتعاقد مع كهربا، لكنه شايف إنه صفقة مهمة ليه وقدر يتعاقد معاها».