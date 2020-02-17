شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × سيلتا فيجو: هدف قاتل يهدر على أصحاب الأرض نقطتين في صراع لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ريال مدريد نقطتين في سباق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وسقط في فخ التعادل بنتيجة 2-2 على ملعبه ووسط جماهير ضد سيلتا فيجو، في مباراة ضمن مباريات الجولة 24 من لاليجا.

وتقدم الضيوف في الشوط الأول بهدف عن طريق الروسي فيدور سمولوف، مسجلًا أول أهدافه بقميص فريقه الجديد الذي انضم إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

وعدل ريال مدريد النتيجة في الشوط الثاني بواسطة لاعب الوسط الألماني توني كروس الذي سجل للعام السادس على التوالي ضد فريق سيلتا فيجو في سجل لم يحققه اللاعب في مسيرته ضد أي نادي آخر.

وسجل كروس 6 أهداف بقميص ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالتخصص، وهو العدد الذي يقارب من 50% من إجمالي أهدافه بقميص العملاق المدريدي في لاليجا (14 هدف).

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ووضع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ريال مدريد، في المقدمة بهدف ثاني من ركلة جزاء تحصل عليها البلجيكي إيدن هازارد، وسجلها قائد الفريق مسجلًا سابع اهدافه هذا الموسم في مختلف البطولات محققًا ثاني أفضل سجل تهديفي للاعب من ريال مدريد هذا الموسم (مناصفة مع البرازيلي رودريجو).

وأوضحت الإحصائيات ان راموس حافظ على سجله المثالي في تسديد ركلات الجزاء بقميص ريال مدريد، وبالتحديد منذ رحيل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وتولي راموس مهمة تسديد ركلات الجزاء، مسجلًا جميع محاولاته ال12 في مختلف البطولات منذ بداية الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وبينما كان الجميع يتهيء لتحقيق ريال مدريد فوزه السادس على التوالي في الدوري، أدرك المهاجم سانتي مينا هدف التعادل للضيوف قبل خمس دقائق فقط من النهاية، ليحرم الضيوف اصحاب الأرض من نقطتين مهمتين في صراع لقب الدوري هذا الموسم مع إرتفاع رصيد ريال مدريد إلى 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة.

وتلقى ريال مدريد هدفين في مرماه بـ لاليجا للمرة الأولى منذ الجولة الثامنة (فاز 4-2 على غرناطة)، متلقيًا بالأمس نفس عدد الأهداف التي تلقاها في أخر 7 مباريات في لاليجا قبل مباراة سيلتا فيجو (2)

وانتزع سيلتا فيجو نقطة هامة اخرجته من مراكز الهبوط بعد ان ارتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، متفوقًا بأفضلية المواجهات المباشرة على مايوركا الذي لديه نفس الرصيد لكنه يحتل المركز الثامن عشر.