شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه إلى أبوظبي استعدادًا لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت القاهرة، صباح اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متوجهة إلى دولة الإمارات، استعدادًا لمباراة كأس «السوبر المصري» التي تجمعه مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، والمقرر إقامتها على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، يوم الخميس المقبل.

كان الزمالك قد حقق فوزًا وديًا على فريق جولدي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للأهلي.

واكتفى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على لعب 50 دقيقة فقط بعد الاتفاق مع جولدي، وأحرز هدفي الزمالك كاسونجو في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ومصطفى فتحي في الدقيقة 28.