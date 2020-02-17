شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائى مع سفير البحرين بالقاهرة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة، السيد هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، لبحث التعاون المشترك على صعيد الأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية بين البلدين الشقيقين.

ناقش اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقع مع مملكة البحرين فيما يخص التبادلات الشبابية، وتوطيد قنوات التواصل، وتبادل الثقافات بين شباب البلدين، والخبرات في المجال الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تميز العلاقات الدبلوماسية التي تجمع الجانبين المصري والبحريني في مختلف المجالات، لافتاً إلى الحرص على تكثيف البرامج والمشروعات بين البلدين على مستوى مجالى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة تعزيزاً للتعاون العربي المشترك.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته للسفير البحريني بالتوفيق والسداد في مهامه، واستكمال مسيرة الدبلوماسية المتميزة للمملكة بالقاهرة.

فيما عبر سفير البحرين عن تقديره لوزير الشباب والرياضة لدوره الملموس في الارتقاء بالبرامج والمشروعات الشبابية والرياضة في مصر، وكذا التعاون المثمر مع وزراء الشباب والرياضة العرب في تدعيم البرامج المشتركة من خلال رئاسته للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، والخروج بأطروحات جديدة من شأنها الارتقاء بالمكون الشبابي والرياضي العربي.

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس فى افتتاح الفرع الجديد للنادى الأهلى بالتجمع الخامس، وتم وضع حجر الأساس الخاص بالفرع.