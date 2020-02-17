شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتصدر قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة.. والأهلي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى ، ترتيب فرق بطولة الدورى السوبر، بعد انتهاء مباريات الدور الأول ، لترتيب الفرق من الأول الى الثامن ، على أن يلتقى أول 5 فرق في دور الأفضل في الخمسة " best of 5 " .

ويتصدر الاتحاد جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة فاز في 12 و خسر في 2 ، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز في 11و الهزيمة في 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة ، بعد ان تغلب على منافسيه في 10 مباريات و خسر في 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز في 7 و الخسارة في 7 ، ليكون إجمالي النقاط التي جمعها 21 نقطة ، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز و الهزيمة .

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يذكر ان منتخب السلة يشارك في بطولة ويليام جونش الدولية التي تقام في الفترة من 4 الى 12 يوليو بتايبيه الصينية، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا بالموافقة على المشاركة فى المنافسات، فى ظل الاستعداد لبطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام نوفمبر المقبل بالإسكندرية، والتى كان من المقرر إقامتها فبراير الجارى إلا أنه تم تأجيلها .

من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى البطولة العربية التى تقام نهاية العام الجارى، ولم يتحدد موعد ومكان إقامتها بالتحديد فى إطار الاستعداد للتصفيات أيضا .

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة قرروا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات والتى كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل ، على أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية .