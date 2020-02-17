شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يسافر مع الفريق إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى الإمارات على طائرة فريق الكرة الأول قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، ومن المقرر أن يسافر أعضاء مجلس الإدارة بالكامل ما عدا محمود الخطيب الذي أعتذر عن تلبية دعوة حضور السوبر لأسباب صحية.

ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد الدرندلي أمين، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإدارة البعثة ووتوجه الثنائي للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلي ، وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.