بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين

تقام اليوم الإثنين، الموافق 17 فبراير 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطوات المحلية والعالمية، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ونستعرض لكم أبرز وأهم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر يونايتد

تقام المباراة في العاشرة مساء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

دوري أبطال آسيا

باختاكور الأوزبكى × شاهر خودرو الايراني

تقام المباراة في الواحدة ظهراً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

شباب الأهلي دبي × الهلال السعودي

تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

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الشرطة العراقي × الوحدة الإماراتي

تقام المباراة في الرابعة عصراً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

الأهلى السعودي × استقلال طهران

تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

ميلان × تورينو

تقام المباراة في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

كأس مصر

طلائع الجيش × مصر المقاصة

تقام المباراة في الخامسة مساء، وتذاع على قناة On Sport HD