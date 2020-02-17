يوفنتوس يخطط للتضحية بستة من نجومه في ثورة إحلال صيفية

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تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي للقيام بثورة إحلال بنهاية الموسم الجاري، يشهد خلالها رحيل عدد من نجوم الفريق من أجل إفساح المجال أمام قدوم عدد من الأسماء اللامعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان يوفنتوس تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ، قد سجل تراجعاً في أدائه مقارنة بأدائه الموسم الماضي مع المدرب ماسيميليانو اليغري ، حيث ظهر الفريق متذبذب المستوى مما انعكس سلبا على نتائجه في بطولة الدوري المحلي .

ووفقا لما اوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن اندريا انييلي رئيس يوفنتوس قد اعطى الضوء الأخضر بوضع عدد من اللاعبين على قائمة الانتقال الصيف القادم ، الأمر الذي يؤكد بأن النادي مرشح للدخول بقوة في سوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق ، وذلك تزامناً مع التقارير التي أشارت الى إقالة المدرب ساري وتعويضه بالاسباني بيب غوارديولا ، الذي سيتم منحه كافة الصلاحيات للقيام بأي تعاقدات يراها مناسبة .

هذا و رشح للرحيل عن يوفنتوس كل من المهاجمين الأرجنتيني غونزالو هيغواين ، والإيطالي فيدريكو برنارديشي ، و لاعبي الوسط البوسني ميراليم بيانتيش و الفرنسي بليز ماتويدي والبرازيلي دوغلاس كوستا والمدافع البرازيلي اليكس ساندرو .

يشار الى أن اللاعبين الستة قد ظهروا بمستويات متفاوتة ، الأمر الذي دفع برئيس النادي الى توجيه خطاب شديد اللهجة عقب خسارة يوفنتوس امام هيلاس فيرونا ، والتي بسببها خسر الفريق صدارة الترتيب ، حيث طالبهم بتقديم عروض افضل لإثبات جدارتهم بحمل ألوان فريق "السيدة العجوز".