شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتصدر ترتيب دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى ترتيب فرق بطولة الدورى السوبر، بعد انتهاء مباريات الدور الأول، لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، على أن يلتقى أول 5 فرق فى دور الأفضل فى الخمسة " best of 5 "

ويتصدر الاتحاد جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 14 مباراة فاز فى 12 و خسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11 والهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد أن تغلب على منافسيه فى 10 مباريات وخسر فى 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 والخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.

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يذكر أن منتخب السلة يشارك فى بطولة ويليام جونش الدولية التى تقام فى الفترة من 4 الى 12 يوليو بتايبيه الصينية، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا بالموافقة على المشاركة فى المنافسات، فى ظل الاستعداد لبطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام نوفمبر المقبل بالإسكندرية، والتى كان من المقرر إقامتها فبراير الجارى إلا أنه تم تأجيلها.

من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى البطولة العربية التى تقام نهاية العام الجارى، ولم يتحدد موعد ومكان إقامتها بالتحديد فى إطار الاستعداد للتصفيات أيضا.

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة قرروا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات، والتى كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل، على أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية.