شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: "بركات قالى شوفلى عقد فى إنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد العاطي ، نجم نادى إنبى السابق والمدير الفنى الحالى لأسوان، عن موقف طريف دار بينه وبين محمد بركات نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، عندما كان الثنائى فى معسكر المنتخب الوطنى.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات لليوم السابع، عندما انضممت للمنتخب فى أول مرة محمد بركات كان بيحب يقعد يهزر وكان بيقولى أنتو بجد بتاخدوا المبالغ اللى بنسمعها دى فى إنبى.. قلتله آه.. قالى طب ماتشوفلى عقد عندكم يابنى".

وكان نادى إنبى قد نجح فى نقل درع الدورى من الجزيرة إلى ميت عقبة فى مباراة فاصلة، عندما نجح الفريق البترولى بقيادة طه بصرى نجم الزمالك الراحل، فى الفوز على الفريق الأحمر، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بدورى موسم 2002، بهدف قاتل سجله سيد عبد النعيم لاعب إنبى الأسبق.

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كان النادى الأهلى متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة، ويليه الزمالك بفارق نقطتين، وخاض الأهلى مباراة أمام إنبى فى نفس توقيت مباراة الزمالك مع الإسماعيلى، لتحديد بطل الدورى.

التقى الأهلى مع إنبى على ملعب المقاولون العرب، وفى الدقيقة 31 من أحداث المباراة نجح سيد عبد النعيم فى تسجيل هدف الفوز لفريقه، من كرة عرضية لأسامة حسن أرسلها لسيد عبد النعيم محرزا هدف الفوز.

وفى نفس التوقيت كان الزمالك يلتقى مع الإسماعيلى على استاد القاهرة، وفاز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وأصبح رصيد الزمالك 67 نقطة، وتوج بلقب الدورى.