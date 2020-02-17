شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" كهربا .. الفولت الأحمر سوبر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى محمود عبد المنعم " كهربا " إلى تقديم عرض جيد للقلعة الحمراء في السوبر المحلى أمام فريقه السابق الزمالك بالمباراة التي ستجمعهما في الإمارات .

و يطمح كهربا في تسجيل هدف لإستكمال سلسلة التألق مع الأحمر التي يسعى إلى تحقيقها مع القلعة الحمراء منذ قدومه إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسداد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار،.

شهدت مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت الجمعة الماضية تألق ملحوظ لفولت الأهلى بعد نزوله كبديل، ونجح في إحراز هدف وصنع أخر لزميله جونيور أجاي ليواصل الجناح الدولي تألقه بقميص الفريق الأحمر رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

وأشاد السويسري رينيه فايلر بأداء كهربا بعد نزوله ليدخل حسابات المدرب السويسري للدفع به أساسياً في مواجهة الزمالك والاستفادة بمعرفته بلاعبي الفريق الأبيض خاصة وـأنه كان لاعباً في الزمالك الموسم الماضي قبل ان ينتقل لأفيش البرتغالي ومنه للأهلي.

أرقام كهربا مع الأهلى فى الدورى منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء جيدة رغم عدم المشاركة بصفة أساسية، وجاءت أرقام اللاعب كالتالى..

شارك كهربا فى 6 مباريات مع الأهلى بالدورى بواقع 131 دقيقة، أمام كلاً من.. نادى مصر، وطنطا، والمقاولون العرب، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وأخيرًا المصري البورسعيدى.

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كهربا نجح فى إحراز 3 أهداف وصناعة 3 أخرين، كما ساهم فى صنع 3 فرص حقيقية للأهلي على مرمى الخصم، ليتفوق اللاعب فى احصائياته الرقمية قبل ايام قليلة من مواجهة فريقه السابق الزمالك، فى مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على وجه كهربا في الصور التالية :



كهربا فى العمرة



كهربا مع أسرته



كهربا



كهربا 2



كهربا 3



كهربا فى الجيم