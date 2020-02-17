شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر 2 مليون يورو بـ"6" إنذارات لـ"بوطيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، الاحتفاظ بحق النادى في شكوى المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة مما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال له 6 إنذارات على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام في ناديه وعدم الرد على الاتصالات التي جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبياً بصورة لائقة .

بوطيب لم يرد على تلك الاتصالات ثم أرسل بعض "الفواتير" الخاصة بالكشوفات الطبية له التي خضع لها وسددها له النادى إلا إنه رفض إجراء عملية جراحية في الركبة سواء بعد الكشف الطبي في ألمانيا أو فرنسا مما أدى إلى إرسال إدارة الكرة بالنادى خطابا له بفسخ التعاقد مع التأكيد في ذلك الخطاب على أحقية النادى في الاحتفاظ بالتعويض مع إرسال نسخة من كل الأوراق والمستندات والمخاطبات الرسمية التي تمت مع اللاعب ومحاميه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليؤمن مجلس إدارة النادى موقفه بشأن أحقية اللاعب في الحصول على 2 مليون يورو التي تعد المستحقات المتبقية له في عقده وتواصل بوطيب مع محاميه الذى أكد له إن موقف الزمالك قوى في القضية بسبب المخاطبات الرسمية التي تمت قبل فسخ التعاقد.

وقدم مسؤولو الزمالك شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الثنائى التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب لاعبى الفريق بعد رحيلهما عن قلعة ميت عقبة، وأوضح مسؤولو الزمالك أن تلك الشكوى تحت مسمى شكوي الاسترداد ويؤكد مسؤولو الزمالك أن شكوى الاسترداد ضد التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب لتهربهما من استكمال التعاقد مع الفريق الأبيض، ويطالب مسؤولو الزمالك برد الأموال التى حصل عليها اللاعبان، ومنها أموال السكن الخاص بهما والسيارات إلى جانب ملابس التدريبات التى حصلا عليها الموسم الجارى.