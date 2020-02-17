سوبر كورة.. أرقام فايلر وكارتيرون مع الأهلي والزمالك قبل السوبر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون والسويسري رينيه فايلر أول مواجهة مباشرة بينهما، فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الأهلي والزمالك للمرة السادسة فى تاريخ المسابقة. ويدخل المدربان مواجهة الخميس بمعنويات كبيرة، خاصة أن كارتيرون يخوض اللقاء وهو بطلا للسوبر الأفريقى، فيما يعتمد فايلر على صحوة الفريق المحلية وتحقيق 15 انتصارا متتاليا.
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ويطير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الاثنين للإمارات، قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 20 الشهر الجارى، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامج إعدادي خاص للمباراة المرتقبة ، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للأمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة فيما إعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.
وتُغادر بعثة الزمالك، اليوم الإثنين، القاهرة مُتجهة إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمام جولدى، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة .
يُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض مباراة الأهلى التى ستقام الخميس المقبل فى السوبر المصرى بنفس التشكيل الذى دفع به فى مباراة الترجى التونسى، فى كأس السوبر الإفريقى الذى شهد فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.
ويرى المدرب الفرنسى ضرورة الاعتماد على نفس المجموعة التى شاركت فى المباراة لتجانسهم جيدًا وظهورهم بأداء مُميز بالإضافة إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لديهم بعد الفوز على الفريق التونسى، والذى تكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم"، وذلك لمواصلة الانتصارات فى ظل رغبة الأبيض وجهازه الفنى فى تحقيق البطولة الثانية على التوالى على حساب الأهلى، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات فى الفترة المقبلة، حيث سيعقب لقاء السوبر المصرى قمة أخرى بين القطبين فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 24 من فبراير الجارى، بالإضافة إلى مواجهة الترجى التونسى للمرة الثانية فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر ذاته، وهى مواجهات تحتاج تركيز كبير من اللاعبين لحسمها فى المرحلة الجارية.
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