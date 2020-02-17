سوبر كورة.. أرقام فايلر وكارتيرون مع الأهلي والزمالك قبل السوبر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون والسويسري رينيه فايلر أول مواجهة مباشرة بينهما، فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الأهلي والزمالك للمرة السادسة فى تاريخ المسابقة. ويدخل المدربان مواجهة الخميس بمعنويات كبيرة، خاصة أن كارتيرون يخوض اللقاء وهو بطلا للسوبر الأفريقى، فيما يعتمد فايلر على صحوة الفريق المحلية وتحقيق 15 انتصارا متتاليا.

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ويطير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الاثنين للإمارات، قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 20 الشهر الجارى، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامج إعدادي خاص للمباراة المرتقبة ، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للأمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة فيما إعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.