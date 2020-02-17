شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه للحكام خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسؤولو اتحاد الكرة ، على إنهاء أزمة صرف مستحقات الحكام المتأخرة ، بعدما أبدى الحكام تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم وهددوا بمقاطعة مباريات الدوري العام وكأس مصر.

وقررت اللجنة الخماسية صرف مبلغ 4 ملايين جنيه تقريباً للحكام قيمة مستحقاتهم المتأخرة، وكان اتحاد الكرة صرف جزءًا من مستحقات الحكام مطلع الموسم الجاري والمقدرة بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالى ولا نية لتغييره كما يتردد، وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة، وقال الجناينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الغندور مستمر فى رئاسة لجنة الحكام، وما تردد حول تغييره شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.