الأهلي عن الاحتجاج ضد بكاري جساما: لدينا إدارة واعية.. وجاهزون لقمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لم يحدث أي تواصل من جانب اتحاد الكرة وإدارة النادي بشأن الحديث عن إمكانية تأجيل مباراة القمة في الدوري.

وكان حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد شدد في تصريحات سابقة ليلا كورة عدم وجود أي نية أو داع لتأجيل قمة الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير باستاد القاهرة.

وسبق وأعلن مرتضى منصور رفضه لموعد مباراة القمة وطالب اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بضرورة تأجيل المباراة لصالح الفريقين.

Advertisements

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "لم يتواصل معنا أي شخص ولم نطلب تأجيل مباراة القمة، نحن جاهزون لخوض أي مباراة في أي وقت".

وعن ما اثير حول تقديم احتجاج ضد الحكم بكاري جساما قال مرجان "كل منا يعلم دوره جيداً في النادي الأهلي، بالطبع لدينا جماهير تعشق النادي وتبحث عن حقوقه، لكن أيضا هناك إدارة للكرة ورئيس نادي ومجلس إدارته يحبون النادي وعلى دراية بكل الأمور ولديهم وعي كبير".

وشدد "حاليا يجب أن يكون كل التركيز حول المباراة الهامة الخميس المقبل أمام الزمالك في كأس السوبر بمدينة أبوظبي الإماراتية".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته مع صنداونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب الأخير يوم 7 مارس تحت إدارة الحكم الجامبي بكاري جاساما.