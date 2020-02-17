مرجان: لقاء الأهلي وصنداونز في استاد القاهرة.. ونشكر وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام صنداونز الجنوب أفريقي سوف تقام بملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

ويستضيف الأهلي يوم 29 من شهر فبراير صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "اون سبورت" "منذ اليوم الأول لقرعة ربع النهائي وتحديد موعد المباراة، تحرك الأهلي من خلال رئيسه وإدارته لبحث ملف ملعب المباراة".

وأكمل "رئيس النادي اجرى العديد من الاتصالات وكان هناك تواصل مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لنقل المباراة من ملعب السلام لاستاد القاهرة بحضور جماهيري كبير".

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وصرح "وزير الرياضة أثناء وجوده مع الخطيب في مراسم وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس أبلغه بأن الجهات الأمنية وافقت على طلب النادي الأهلي".

وشدد "المباراة إن شاء الله ستقام في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، بيع التذاكر عبر موقع تذكرتي، والتأمين من خلال الشركة الأفريقية للأمن، نشكر وزير الشباب والرياضة على الجهد المبذول، وكذلك الجهات الأمنية".

وأضاف "سيتم بحث كل سبل طرح التذاكر مع شركة تذكرتي من أجل إمكانية توفير بعض التذاكر في المحافظات المختلفة، المباراة يوم 29 فبراير في الساعة السادسة، كل هذا متواجد بموقع الكاف".

واختتم "نعلم مدى عشق جماهير الأهلي للنادي، لكن يجب أن يعلموا أن هناك رئيس نادي ومجلس إدارة وأيضا مسؤولي الكرة في الأهلي يحبون ويعشقون النادي ويبحثون دائما على مصلحته".