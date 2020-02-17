تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات "الاثنين المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، الاثنين، مع عدد من المباريات المتنوعة: دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي × الهلال السعودي - الموعد 15:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. أهلي جدة × استقلال طهران - الموعد 17:30 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الدوري الإنجليزي Advertisements تشيلسي × مانشستر يونايتد - الموعد 22:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإيطالي ميلان × تورينو - الموعد 21:45 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 4. كأس مصر طلائع الجيش × مصر المقاصة - الموعد 17:00 مساءً- القناة الناقلة On Sport HD.

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